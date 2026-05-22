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Wohnimmobilien in Abiansemal, Indonesien

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Abiansemal, Indonesien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Abiansemal, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Diese moderne balinesische Fusionsvilla befindet sich auf 639 Quadratmetern privilegiertem W…
$360,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Abiansemal, Indonesien
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Fläche 284 m²
Moderne Balinese Fusion Design gepaart mit echten Investment-Grundlagen in einem ruhigen Woh…
$445,000
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