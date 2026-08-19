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Villen in Transdanubien, Ungarn

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Westtransdanubien
7
9 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
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Villa 6 zimmer in Osli, Ungarn
Villa 6 zimmer
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Beschreibung des Gegenstands Zum Verkauf steht ein ungarisches Unternehmen (Kft), das ein Pa…
$3,60M
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Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
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Villa 3 zimmer in Tanakajd, Ungarn
Villa 3 zimmer
Tanakajd, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Objekts Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige ehemalige Mühle, gebaut 18…
$292,667
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Villa 2 zimmer in Kemeneshogyesz, Ungarn
Villa 2 zimmer
Kemeneshogyesz, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 90 m²
Am linken Ufer des Marcal, zwischen Magyargencs und Szergény, liegt das kleine Dorf Kemenesh…
$63,378
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Villa 6 zimmer
Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese 487 Hektar große Immobilie steht zum Verkauf im Kupfer der Halle (Nordwest-Ungarn), nu…
$5,03M
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Villa 8 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Villa 8 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxushaus mit Panoramablick auf den Balaton mit zwei Terrassen!Wenn Sie davon träumen, in ei…
$1,45M
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Villa 5 zimmer in Kisbajcs, Ungarn
Villa 5 zimmer
Kisbajcs, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Das Familienhaus zum Verkauf befindet sich in 9062 Kisbajcs im nordöstlichen Teil der Grafsc…
$405,976
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Immobilienangaben in Transdanubien, Ungarn

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