Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Transdanubien
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Transdanubien, Ungarn

;
Westtransdanubien
17
Keszthelyi jaras
10
Heviz
5
Mitteltransdanubien
3
22 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Osli, Ungarn
Villa 6 zimmer
Osli, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 225 m²
Beschreibung des Gegenstands Zum Verkauf steht ein ungarisches Unternehmen (Kft), das ein Pa…
$3,60M
Eine Anfrage stellen
Haus in Fonjod, Ungarn
Haus
Fonjod, Ungarn
In Fonyód, einer der schönsten Lagen am südlichen Ufer des Balaton-Sees, in der Nähe des Síp…
$411,299
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Heviz, Ungarn
Ferienhaus 4 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes Familienhaus in Hévíz, in einer ruhigen und gemütlichen Gegend…
$436,340
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 3 zimmer in Tanakajd, Ungarn
Villa 3 zimmer
Tanakajd, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Objekts Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige ehemalige Mühle, gebaut 18…
$292,667
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Nempthy, Ungarn
Haus 4 zimmer
Nempthy, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein einzigartiges Anwesen mit einem ewigen Panorama auf den Hügeln von Lenti-heg…
$367,683
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Kemeneshogyesz, Ungarn
Villa 2 zimmer
Kemeneshogyesz, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 90 m²
Am linken Ufer des Marcal, zwischen Magyargencs und Szergény, liegt das kleine Dorf Kemenesh…
$63,378
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Villa 6 zimmer
Zalaegerszegi jaras, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
Diese 487 Hektar große Immobilie steht zum Verkauf im Kupfer der Halle (Nordwest-Ungarn), nu…
$5,03M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Vonyarcvashegy, Ungarn
Haus 5 zimmer
Vonyarcvashegy, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Moderne, hochwertige, bereit, Haus in einem der beliebtesten Dörfer am Plattensee zu begleic…
$541,073
Eine Anfrage stellen
Haus in Paloznak, Ungarn
Haus
Paloznak, Ungarn
$797,253
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Kesthell, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Kesthell, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/3
Im Herzen von Keszthely, nur einen kurzen Spaziergang vom Balatonsee entfernt, steht eine zw…
$193,647
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 8 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Panoramastraßen von H & eacute, v í z steht ein dreistöckiges Familie…
$577,856
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Kehidakustany, Ungarn
Haus 4 zimmer
Kehidakustany, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
In Kehidakustány, in der Nähe des Thermalbads, steht ein komplett renoviertes, zweigeschossi…
$347,866
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Villa 8 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxushaus mit Panoramablick auf den Balaton mit zwei Terrassen!Wenn Sie davon träumen, in ei…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 6 zimmer in Gyenesdias, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Gyenesdias, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Elegantes zweistöckiges Haus in der Nähe von Balaton - die perfekte Kombination aus Komfort …
$724,415
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Kesthell, Ungarn
Haus 6 zimmer
Kesthell, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Etagenzahl 3
In Keszthely Kertvarosh bieten wir zum Verkauf ein dreistöckiges / Keller, erstes, zweites S…
$364,346
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Straßen von Hevis bieten wir ein dreistöckiges Familienhaus zum Verka…
$353,883
Eine Anfrage stellen
Schloss in Schwarzwald, Ungarn
Schloss
Schwarzwald, Ungarn
Elegantes Schloss mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Grenzdreieck Ungarns nahe der österreic…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kisbajcs, Ungarn
Villa 5 zimmer
Kisbajcs, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Das Familienhaus zum Verkauf befindet sich in 9062 Kisbajcs im nordöstlichen Teil der Grafsc…
$405,976
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 5 zimmer in Heviz, Ungarn
Herrenhaus 5 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Auf einer ruhigen und Panoramablick Straße des malerischen Heviz, ein einzigartiges Familien…
$1,02M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Transdanubien

häuser

Immobilienangaben in Transdanubien, Ungarn

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen