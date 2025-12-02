Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

Villa 9 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Luxusvilla mit Pool und Meerblick in Zakynthos Nur 6 km von der Stadt Zakynthos und 2 km vom…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 - Stockwerk von 118 Quadratmetern in Zante. Das Semi - Keller besteht aus ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 12 zimmer in Zakynthos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Zakynthos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Alykanas, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Alykanas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Zante. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$491,585
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
