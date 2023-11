Athen, Griechenland

von €278,000

Kapitulation vor: 2022

Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendigsten Wohnvororte und die 7 Apartments in Santa Barbara Residences markieren Ihr neues Zuhause in Athen!