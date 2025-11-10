Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Naxos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Naxos, Griechenland

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
7
2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Vivlos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Vivlos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Φωλιασμένο στον παραδοσιακό οικισμό της Βίβλου Νάξου, αυτό το κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπ…
$998,523
Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη κατοικία στο ήσυχο χωριό …
$514,473
