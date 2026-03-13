Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner Erdgeschoss Gewerbeimmobilie zu verkaufen mit einer Gesamtfläche von 68 qm, mit einem…
$372,039
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
