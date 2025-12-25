Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Meganisi Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Meganisi Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 420 m² in Katomeri, Griechenland
Hotel 420 m²
Katomeri, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Erleben Sie die Schönheit des Ionischen Meeres von diesen sechs bezaubernden Villen, die jew…
$2,46M
