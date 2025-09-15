Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Das Bauunternehmen KASKO verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Projekten im Bausektor. Das Unternehmen wurde 2011 in Batumi, Georgia, gegründet und zeichnet sich nicht nur durch seine hochwertigen Konstruktionen, sondern auch durch die Lieferung von Projekten vor dem Zeitpl…
Seit 15 Jahren Tätigkeit der Firma Like House wurden in Batumi mehr als 248,500 Quadratmeter Wohnfläche gebaut. Das Unternehmen hat 12 abgeschlossene Projekte und 1 im Bau.Wie House-Unternehmen führt eine ganze Reihe von Bau- und Installationsarbeiten für den Bau von Gebäuden und Strukturen …
Black Sea Towers - ein neuer Hochhauskomplex der Premiumklasse im Zentrum des Unternehmens Batumi. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Meeres auf der Alley of Heroes gegenüber dem UEFA-Stadion. Es bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt, die Berge und das Meer. Der Bauherr …
Die Gumbati Group begann ihre Positionierung auf dem Markt im Jahr 1998 und nimmt aufgrund ihrer hohen Baunormen immer noch eine führende Position auf ihrem Gebiet ein.
Wir sind das erste Unternehmen, das in Batumi mit dem Bau von Großbetrieben beginnt. Wir haben 500.000 qm gebaut. von Ge…
Citron Group verfügt über eine umfangreiche Erfahrung auf dem Immobilienmarkt in Batumi. Derzeit realisiert das Unternehmen den Bau von zwei Projekten: Citron Residence Batumi und Citron Residence Chakvi. Das Unternehmen hat bereits eine der freundlichen Ferienanlage in Batumi Citron Cottage…