  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Kobuleti
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Kobuleti, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Cozy two-story cottage in Kobuleti, just a few minutes walk from the sea. Spacious and brigh…
$550
pro Monat
