Langfristige Miete von wohnungen in Munizipalität Kobuleti, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/4
Unique accommodation for the whole family will give you unforgettable memories. Five-star co…
$650
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Gemütliches zweistöckiges Ferienhaus in Kobuleti, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. G…
$550
pro Monat
