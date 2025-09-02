Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa
  5. Garage

Villen mit Garage in Frankreich

Cannes
17
Bordeaux
11
Antibes
13
Metropolitanes Frankreich
285
Zeig mehr
6 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa in Frankreich
Villa
Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 835 m²
Verkauf von Anwesen in Vance, auf Hügeln mit 180° Blick auf die Umgebung und das Meer. Selte…
$10,24M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Saint Raphael, Frankreich
Villa 6 zimmer
Saint Raphael, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Außergewöhnliches Anwesen am Meer nach Süden.Bemerkenswertes Anwesen am Wasser von über 430 …
$14,79M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski

Immobilienangaben in Frankreich

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen