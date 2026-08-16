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Villen in Var, Frankreich

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Saint Raphael
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31 immobilienobjekt total found
Villa in Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Villa
Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Аталанта
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Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Architekturvilla im provenzalischen Stil mit Panoramablick auf das Meer - geschlossen Domain…
$4,16M
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Villa in Toulon, Frankreich
Villa
Toulon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
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$755,242
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 4
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$778,480
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
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$435,717
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
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$823,795
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$561,203
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 4
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$845,871
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Villa 6 zimmer in Saint Raphael, Frankreich
Villa 6 zimmer
Saint Raphael, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$680,880
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
| Home
$844,709
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$575,146
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$589,089
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$687,851
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$428,745
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$539,127
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
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$447,336
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$577,470
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
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$670,423
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$691,337
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$550,746
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$544,936
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$583,279
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$694,823
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
| Home
$915,586
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$561,203
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Villa in Toulon, Frankreich
Villa
Toulon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 92 m²
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