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Wohnimmobilien in Var, Frankreich

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Toulon
478
La Seyne sur Mer
160
La Valette du Var
136
Brignoles
112
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681 immobilienobjekt total found
Villa in Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Villa
Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Аталанта
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Wohnung 1 zimmer in Toulon, Frankreich
Wohnung 1 zimmer
Toulon, Frankreich
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4/10
🔥 Nr. 1 Investition in Frankreich 2024 - Toulon / La Valette Garantiertes Einkommen, Null St…
$111,605
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hyeres, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hyeres, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Yer-les-Palmier ist ein klassifizierter Badeort, die Hauptstadt des Yachtings, ein Teil der …
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 78 m²
Neue Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit Terrasse oder Garten. Brignoll profitiert von einer …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bormes les Mimosas, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bormes les Mimosas, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$372,276
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$246,906
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Architekturvilla im provenzalischen Stil mit Panoramablick auf das Meer - geschlossen Domain…
$4,16M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bormes les Mimosas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bormes les Mimosas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$507,523
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Lavandou, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Lavandou, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Ihre neue Adresse ist in einem schönen Wohnraum mit moderner Architektur, von wo aus Sie den…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 9
| Ferienwohnungen
$109,522
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$231,270
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$288,169
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Neue Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit Terrasse oder Garten. Brignoll profitiert von einer …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
| Ferienwohnungen
$367,939
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$107,467
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cogolin, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$440,364
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$104,941
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$174,287
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 10
| Ferienwohnungen
$132,488
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 9
| Ferienwohnungen
$166,437
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$322,430
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$151,289
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$304,514
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
$243,121
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$133,841
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hyeres, Frankreich
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Hyeres, Frankreich
Schlafräume 3
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Stockwerk 2
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cogolin, Frankreich
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Cogolin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
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$253,738
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