Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Var
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Var, Frankreich

;
Toulon
475
La Seyne sur Mer
160
La Valette du Var
136
Brignoles
112
Zeig mehr
650 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Toulon, Frankreich
Wohnung 1 zimmer
Toulon, Frankreich
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4/10
🔥 Nr. 1 Investition in Frankreich 2024 - Toulon / La Valette Garantiertes Einkommen, Null St…
$111,605
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Hyeres, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hyeres, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Yer-les-Palmier ist ein klassifizierter Badeort, die Hauptstadt des Yachtings, ein Teil der …
$251,748
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 78 m²
Neue Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit Terrasse oder Garten. Brignoll profitiert von einer …
$297,449
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bormes les Mimosas, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bormes les Mimosas, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$372,276
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$246,906
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Bormes les Mimosas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bormes les Mimosas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$507,523
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Le Lavandou, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Le Lavandou, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Ihre neue Adresse ist in einem schönen Wohnraum mit moderner Architektur, von wo aus Sie den…
$507,871
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 9
| Ferienwohnungen
$109,522
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$231,270
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$288,169
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Neue Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit Terrasse oder Garten. Brignoll profitiert von einer …
$280,021
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
| Ferienwohnungen
$367,939
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
$231,220
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$107,467
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Cogolin, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$440,364
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$104,941
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
$268,147
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Neue Apartments von 2 bis 4 Zimmern mit Terrasse oder Garten. Brignoll profitiert von einer …
$218,439
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$174,287
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 10
| Ferienwohnungen
$132,488
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 9
| Ferienwohnungen
$166,437
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$322,430
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$151,289
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$304,514
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Brignoles, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Brignoles, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Im Herzen der grünen Provence und ihren herrlichen Dörfern entdecken Sie unseren neuen Wohnr…
$243,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Valette du Var, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Valette du Var, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$133,841
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Hyeres, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hyeres, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Yer-les-Palmier ist ein klassifizierter Badeort, die Hauptstadt des Yachtings, ein Teil der …
$425,065
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Cogolin, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$253,738
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Hyeres, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hyeres, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 3
Yer-les-Palmier ist ein klassifizierter Badeort, die Hauptstadt des Yachtings, ein Teil der …
$373,748
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in La Seyne sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Seyne sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$197,561
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Var

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Var, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen