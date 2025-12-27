  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Nizza, Frankreich

Villa v rajone rezidencij na territorii 7 vill
Nizza, Frankreich
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Villen in einer ruhigen und luxuriösen Gegend von le Montaleigne. Die Villen sind von Olivenbäumen umgeben. Einige mit Meerblick. Moderne Architektur. Parkplatz.Nicht weit vom Stadtzentrum und dem Strand. Gemeinschaftspool.Zahlungen. Reduzierte Notargebühren. Große Auswahl an Finishmateriali…
Premiumazur
Villa s bassejnom i sadom
Nizza, Frankreich
$1,04M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Der Komplex, bestehend aus 3 vier - Zimmervillen, einem Gemeinschaftspool.Günstig gelegen, in der Nähe des Stadtzentrums, der Promenade des Anglais und Restaurants, bequemer Zugang zu den Straßen.Villen sind mit Oberflächen vermietet: Keramikfliesen 80 bis 80, italienische Dusche, Doppelwasc…
Premiumazur
Clubhaus Rezidencia radom s plazem i nabereznoj
Nizza, Frankreich
$1,28M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Luxusresidenz in Strandnähe, Restaurants, Promenade.Auf dem Dach der Residenz ist ein Swimmingpool, der einen herrlichen Blick auf das Meer bietet. Es gibt einen Garten auf dem Gelände. Die Residenz ist weg. Alle Wohnungen mit Dekoration, hochwertigen Finishing Materialien.Aufzug, Ti…
Premiumazur
Hüttendorf Sovremennye i novye viloy nedaleko ot mora i plaza
Nizza, Frankreich
$964,386
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Elite und unter Bau Residenz, bestehend aus kleinen Villen und einem kleinen Gebäude mit Wohnungen. Es gibt einen Pool und einen Garten.Jede Villa mit eigenem separatem Parkplatz. Alle Häuser mit Oberflächen.Installationszahlung, reduzierte Notargebühr.Villa 101 m2 - 830.000 EuroVilla 146 m2…
Premiumazur
