  2. Frankreich
  3. Cannes
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Cannes, Frankreich

11
Cannes, Frankreich
von
$1,90M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Elegante Villa gebaut 1910 von Prince of Moldova und Rumänisch Jean Gica für seine Frau Maria - Hazel Gica.Die Villa liegt 5 Gehminuten vom Strand entfernt, in der Nähe des alten Hafens von Cannes.Die Villa wird vom Entwickler renoviert und modernisiert. Darüber hinaus wird geschaffen: ein P…
Premiumazur
Cannes, Frankreich
von
$951,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nkbig Villa auf dem Gebiet der Residenz mit Parkplatz und Garten.Die Gesamtfläche des Hauses ist 116 m2, der Garten ist 335 m2, die Terrasse ist 49 m2, der Balkon ist 5 m2.Weniger als 10 Minuten zum malerischen Croisette und dem Strand und dem alten Hafen in Cannes.Installation, reduzierte N…
Premiumazur
