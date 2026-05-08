  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Grasse
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Grasse, Frankreich

;
Cannes
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Villa Istoriceskaa villa v centre Kann
Cannes, Frankreich
von
$1,90M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Elegante Villa gebaut 1910 von Prince of Moldova und Rumänisch Jean Gica für seine Frau Maria - Hazel Gica.Die Villa liegt 5 Gehminuten vom Strand entfernt, in der Nähe des alten Hafens von Cannes.Die Villa wird vom Entwickler renoviert und modernisiert. Darüber hinaus wird geschaffen: ein P…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Villa 5 komnat radom s centrom Kann
Cannes, Frankreich
von
$951,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Nkbig Villa auf dem Gebiet der Residenz mit Parkplatz und Garten.Die Gesamtfläche des Hauses ist 116 m2, der Garten ist 335 m2, die Terrasse ist 49 m2, der Balkon ist 5 m2.Weniger als 10 Minuten zum malerischen Croisette und dem Strand und dem alten Hafen in Cannes.Installation, reduzierte N…
Bauherr
Premiumazur
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen