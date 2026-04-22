Über den Entwickler

Moma Liv ist ein modernes Immobilienentwicklungsunternehmen, das hochwertige Wohnimmobilien anbietet. Die Apartments sind für maximalen Komfort und Bequemlichkeit konzipiert und vereinen einzigartige architektonische Lösungen mit innovativen Bautechnologien.

Die Wohnanlagen von Moma Liv bieten:

• Geräumige und funktionale Grundrisse der Apartments.

• Moderne Ingenieursysteme, die Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit gewährleisten.

• Gut entwickelte interne Infrastruktur: Kinderspielplätze, Sportbereiche, Erholungszonen und Spazierwege.

• Ein sicheres Gelände mit Überwachungssystemen und 24/7-Sicherheitsdiensten.

• Tiefgaragenplätze für den Komfort der Bewohner.

• Gemeinschaftsbereiche mit einzigartigem Design: stilvolle Lobbys, gemütliche Wartebereiche und Coworking-Zonen.

• Ein modernes Fitnesscenter für einen aktiven Lebensstil.

• Einen SPA-Bereich zur Entspannung und Erholung, einschließlich Saunen und Schwimmbädern.

• Eine günstige Lage in der Nähe von Geschäften, Cafés und anderer wichtiger Infrastruktur.

Moma Liv schafft einzigartige Räume, die Komfort und Lebensqualität für moderne Bewohner garantieren.