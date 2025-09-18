Über den Entwickler

DREAMLAND OASIS - ist der erste Luxushotel und Wohnkomplex in Georgien solcher Größenordnung.

Der Komplex verfügt über eine eigene Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Urlaub zu genießen, ohne es zu verlassen: Frei- und Innenpools, ein neuer moderner Wasserpark, verschiedene Bars und Restaurants, mehrere Kinder Entertainment-Spielplätze, eigene Boulevard für Spaziergänge entlang der Küste, Bowling, Spielzimmer, 3D, 7D, 9D Kinos, Tennisplätze, Fußballplatz, Nachtclub, Karaoke, SPA-Center, Basketball- und Volleyballplätze und vieles.

Das Projekt – Dreamland Oasis Chakvi wird durch die größten europäischen Investitionen in der Region Adjara umgesetzt. Gründer ist das österreichische Unternehmen – Albereta und georgische Investoren. In dieser Phase übersteigt die Projektinvestition 70 Millionen US-Dollar und bis 2023 wird die volle Investition auf etwa 94 Millionen US-Dollar betragen. Nach Abschluss des Projekts Dreamland Oasis Chakvi plant das Unternehmen, die großen Projekte in anderen Regionen Georgiens umzusetzen.