Über den Entwickler

DietlHousing ist ein innovatives Immobilienunternehmen, das sich auf moderne Ferienhäuser und modulare Wohnkonzepte auf der Insel Zakynthos, Griechenland, spezialisiert hat.

Unser Fokus liegt auf bezahlbarem Luxus – hochwertigen, nachhaltigen Ferienhäusern mit Meerblick, die sich ideal als Zweitwohnsitz oder Investition für Kurzzeitvermietung (z. B. Airbnb oder Glamping) eignen.

Wir kombinieren europäische Bauqualität, minimalistisches Design und attraktive Renditechancen. Mit über 200 verfügbaren Einheiten und einem stetig wachsenden internationalen Netzwerk bieten wir unseren Kunden Zugang zu einer der gefragtesten Regionen im Mittelmeer.

DietlHousing – Smart. Sustainable. Profitable.