  3. dietlhousing

dietlhousing

Akazienhein 1 31595 Steyerberg
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
2027
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Webseite
www.dietlhousing.com
Über den Entwickler

DietlHousing ist ein innovatives Immobilienunternehmen, das sich auf moderne Ferienhäuser und modulare Wohnkonzepte auf der Insel Zakynthos, Griechenland, spezialisiert hat.

Unser Fokus liegt auf bezahlbarem Luxus – hochwertigen, nachhaltigen Ferienhäusern mit Meerblick, die sich ideal als Zweitwohnsitz oder Investition für Kurzzeitvermietung (z. B. Airbnb oder Glamping) eignen.

Wir kombinieren europäische Bauqualität, minimalistisches Design und attraktive Renditechancen. Mit über 200 verfügbaren Einheiten und einem stetig wachsenden internationalen Netzwerk bieten wir unseren Kunden Zugang zu einer der gefragtesten Regionen im Mittelmeer.

DietlHousing – Smart. Sustainable. Profitable.

Dienstleistungen

Vertrieb & Verkauf von Ferienimmobilien: Direkter Zugang zu exklusiven Ferienhäusern auf Zakynthos, Griechenland.

Investor Relations & Projektentwicklung: Unterstützung für Investoren bei der Planung, Finanzierung und Vermarktung von Ferienanlagen.

Affiliate & Partnerprogramm: Immobilienmakler, Agenten und Partner erhalten attraktive Provisionen für erfolgreiche Verkäufe.

After-Sales & Betreuung: Unterstützung von der ersten Anfrage bis zur Schlüsselübergabe – inklusive Mietmanagement und Service vor Ort.

Individuelle Lösungen: Maßgeschneiderte Konzepte für Selbstnutzer, Investoren und Glamping-Operatoren.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 00:16
(UTC+2:00, Europe/Berlin)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
09:00 - 18:00
Unsere Makler in Vereinigte Arabische Emirate
Daniel Dietl
Daniel Dietl
1 immobilienobjekt
