DietlHousing ist ein innovatives Immobilienunternehmen, das sich auf moderne Ferienhäuser und modulare Wohnkonzepte auf der Insel Zakynthos, Griechenland, spezialisiert hat.
Unser Fokus liegt auf bezahlbarem Luxus – hochwertigen, nachhaltigen Ferienhäusern mit Meerblick, die sich ideal als Zweitwohnsitz oder Investition für Kurzzeitvermietung (z. B. Airbnb oder Glamping) eignen.
Wir kombinieren europäische Bauqualität, minimalistisches Design und attraktive Renditechancen. Mit über 200 verfügbaren Einheiten und einem stetig wachsenden internationalen Netzwerk bieten wir unseren Kunden Zugang zu einer der gefragtesten Regionen im Mittelmeer.
DietlHousing – Smart. Sustainable. Profitable.
• Vertrieb & Verkauf von Ferienimmobilien: Direkter Zugang zu exklusiven Ferienhäusern auf Zakynthos, Griechenland.
• Investor Relations & Projektentwicklung: Unterstützung für Investoren bei der Planung, Finanzierung und Vermarktung von Ferienanlagen.
• Affiliate & Partnerprogramm: Immobilienmakler, Agenten und Partner erhalten attraktive Provisionen für erfolgreiche Verkäufe.
• After-Sales & Betreuung: Unterstützung von der ersten Anfrage bis zur Schlüsselübergabe – inklusive Mietmanagement und Service vor Ort.
• Individuelle Lösungen: Maßgeschneiderte Konzepte für Selbstnutzer, Investoren und Glamping-Operatoren.