Über den Entwickler

AYS Developments Limited ist ein führendes Immobilienentwicklungsunternehmen mit nachgewiesenem Know-how in Immobilien und Lifestyle-Immobilien. Mit einer bedeutenden Präsenz in mehreren globalen Schlüsselmärkten verfügen wir über ein Portfolio außergewöhnlicher Immobilien in Russland und Finnland. In den VAE ist es unsere Mission, Investoren und Anwohnern stilvolle Wohn- und Einzelhandelsunterkünfte zu schaffen und zu liefern, die modern und preisfreundlich sind und eine Qualität besitzen, die das aktuelle Angebot übertrifft.