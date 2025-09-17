Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Split
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Split, Kroatien

gewerbeimmobilien
12
hotels
6
laden
4
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
READY BUSINESS in Grad Split, Kroatien
READY BUSINESS
Grad Split, Kroatien
Fläche 3 750 m²
Fertiges GeschäftLand, Räumlichkeiten mit Ausrüstung für die Erzeugung von Mineralwasser.Gru…
$4,69M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen