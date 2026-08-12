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Hotels in Opcina Konavle, Kroatien

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Hotel 676 m² in Cavtat, Kroatien
Hotel 676 m²
Cavtat, Kroatien
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 676 m²
CavtatEine wunderschöne Villa mit 14 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 675,55 m2, erbaut …
$1,85M
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