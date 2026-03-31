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Häuser in Grad Kastav, Kroatien

4 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Zum Verkauf steht ein geräumiges Haus in einer ruhigen Gegend von Kastav, nur wenige Fahrmin…
$453,932
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Haus 3 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Haus zum Verkauf in Kastav mit wunderschönem Blick auf das Meer und die Altstadt von Kastav.…
$715,373
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Steinhaus mit einer Wohnfläche von 170 m², gelegen in der Nähe der Alt…
$373,488
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
In einer ruhigen und attraktiven Gegend von Kastav steht ein im Bau befindliches freistehend…
$233,286
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