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Häuser in Pinquent, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Sovinjak, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Sovinjak, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
ID CODE: 144-15
$1
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 9 Schlafzimmer in Pinquent, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Pinquent, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Standort: Kras Stadtzentrum: 12 km Meer: 4 km Flughafenentfernung: 22 km Flughafen Rijeka…
$1,41M
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Haus 10 zimmer in Cholm, Kroatien
Haus 10 zimmer
Cholm, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
www.biliskov.com ID:14371 Istra, Buzet, HumEin einzigartiges, jahrhundertealtes, dreistöcki…
$859,335
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Pinquent, Kroatien
Haus 4 zimmer
Pinquent, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95M
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Haus 3 zimmer in Pinquent, Kroatien
Haus 3 zimmer
Pinquent, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Buzet, 3km vom Zentrum entfernt, ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 300m2 auf eine…
$403,715
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