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Hotels in Grad Bakar, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 420 m² in Bakar, Kroatien
Hotel 420 m²
Bakar, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 420 m²
Bakar, ein einzigartiges Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 2.900 m2 mit einem Objekt …
$1,38M
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