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Langfristige Miete von Immobilien in Ta Khmau, Kambodscha

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15 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Khmau, Kambodscha
Stockwerk 1
Dieses Ladenhaus ist in der Gegend von Takhmao zu einem Mietpreis von 2.000 US-Dollar pro Mo…
$2,000
pro Monat
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Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 1 726 m²
Positionieren Sie Ihr Unternehmen für langfristigen Erfolg mit diesem erstklassigen Gewerbeg…
$4,000
pro Monat
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Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 980 m²
Nutzen Sie dieses ausgezeichnete Gewerbeland in Krong Ta Khmau, Provinz Kandal, einem schnel…
$2,000
pro Monat
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Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 1 345 m²
Positionieren Sie Ihr Unternehmen für den Erfolg mit diesem erstklassigen Gewerbegrundstück …
$2,200
pro Monat
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Gewerbefläche 187 m² in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche 187 m²
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 187 m²
Stockwerk 6
Dieses geräumige Geschäftsgebäude verfügt über 6 Etagen sowie ein Zwischengeschoss und biete…
$3,639
pro Monat
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Gewerbefläche in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 5
Nutzen Sie diese geräumige Gewerbeimmobilie im pulsierenden Flussgebiet von Takhmao. Mit 5 E…
$1,876
pro Monat
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Gewerbefläche in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 4
Stellen Sie Ihr Unternehmen an einem der pulsierendsten und verkehrsreichsten Standorte von …
$1,576
pro Monat
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Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 375 m²
Nutzen Sie dieses strategisch günstig gelegene Gewerbeland zur Miete entlang der Nationalstr…
$800
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie Komfort und Eleganz in dieser modernen Villa in der renommierten ML Tiara Commun…
$3,000
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Stockwerk 3
Platziert in der renommierten Diese geräumige Villa ML Tiara bietet eine außergewöhnliche Wo…
$4,000
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 112 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Haus bietet ein langes und effizientes 4m x 28m Layout auf einem großzügig…
$650
pro Monat
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Gewerbefläche 270 m² in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche 270 m²
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Dieses funktionelle Lagerobjekt ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau, einem Gebiet, das durch sein…
$430
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 111 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus mit 4.1m x 16m Baugrundfläche bietet ein praktisches Layout, das sowo…
$1,000
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Dieses 2-stöckige Haus verfügt über ein praktisches 5m x 14m Layout auf einem passenden Grun…
$800
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 221 m²
Stockwerk 4
Dieses geräumige 4-stöckige Wohnungshaus befindet sich auf einem 8,2m x 27m Grundstück mit e…
$2,500
pro Monat
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