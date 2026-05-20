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Neubauten zum Verkauf in Khan Chbar Ampov

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Khan Chbar Ampov, Kambodscha
von
$235,900
Etagenzahl 50
GIA Norea – Ein neuer BenchmarkNorea Stadtentwicklung GIA der Region Norea ist eine markante Mixed-Use-Entwicklung mit zwei verbundenen Türmen – GIA Tonle (Phase 1) und GIA Phnom (Phase 2) – für Geschäfts-, Lifestyle- und modernes Wohnen in der Stadt.Das auf einem 6.904 qm angelegte Projekt …
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ODOM
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