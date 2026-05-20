Geschäftszentrum GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

GIA Norea – Ein neuer Benchmark

Norea Stadtentwicklung GIA der Region Norea ist eine markante Mixed-Use-Entwicklung mit zwei verbundenen Türmen – GIA Tonle (Phase 1) und GIA Phnom (Phase 2) – für Geschäfts-, Lifestyle- und modernes Wohnen in der Stadt.

Das auf einem 6.904 qm angelegte Projekt integriert Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastfreundschaftsräume mit pulsierenden Podium-Level-Shophouses und Essbereichen.

Wichtige Highlights

GIA Tonle (24 Etagen): Grad Büros, Einzelhandel, Restaurants, Penthäuser & Helipad

GIA Phnom (50 Stockwerke): Büros, Residenzen, Himmelsgärten & Executive Lounges

Skybridge-Verbindung zwischen beiden Türmen

Oasis Forest Garden & Dachterrassen für grünes Wohnen

Smart Features

Zugang zur Gesichtserkennung & Smart Security

Zentrales Gebäudemanagementsystem

VIP Lifte & Smart Parking (600+ Autos, 1.500+ Motorräder)

Timeline

Abschluss: Q4 2027

Beruf: Q1 2028

Ein zukunftsgerichtetes Ziel, das Unternehmen und den Lebensstil in Phnom Penh neu definiert.