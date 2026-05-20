  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Geschäftszentrum GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

Geschäftszentrum GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

Khan Chbar Ampov, Kambodscha
von
$235,900
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36767
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Chbar Ampov

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    50

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

GIA Norea – Ein neuer Benchmark

Norea Stadtentwicklung GIA der Region Norea ist eine markante Mixed-Use-Entwicklung mit zwei verbundenen Türmen – GIA Tonle (Phase 1) und GIA Phnom (Phase 2) – für Geschäfts-, Lifestyle- und modernes Wohnen in der Stadt.

Das auf einem 6.904 qm angelegte Projekt integriert Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastfreundschaftsräume mit pulsierenden Podium-Level-Shophouses und Essbereichen.

Wichtige Highlights

  • GIA Tonle (24 Etagen): Grad Büros, Einzelhandel, Restaurants, Penthäuser & Helipad
  • GIA Phnom (50 Stockwerke): Büros, Residenzen, Himmelsgärten & Executive Lounges
  • Skybridge-Verbindung zwischen beiden Türmen
  • Oasis Forest Garden & Dachterrassen für grünes Wohnen

Smart Features

  • Zugang zur Gesichtserkennung & Smart Security
  • Zentrales Gebäudemanagementsystem
  • VIP Lifte & Smart Parking (600+ Autos, 1.500+ Motorräder)

Timeline

  • Abschluss: Q4 2027
  • Beruf: Q1 2028

Ein zukunftsgerichtetes Ziel, das Unternehmen und den Lebensstil in Phnom Penh neu definiert.

Standort auf der Karte

Khan Chbar Ampov, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Geschäftszentrum GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
von
$235,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Es wurden keine ähnlichen Komplexe in Kambodscha gefunden. Erweiterte Suche verwenden
Realting.com
Gehen