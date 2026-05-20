Geschäftszentrum GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark

GIA Norea – Ein neuer Benchmark
Norea Stadtentwicklung GIA der Region Norea ist eine markante Mixed-Use-Entwicklung mit zwei verbundenen Türmen – GIA Tonle (Phase 1) und GIA Phnom (Phase 2) – für Geschäfts-, Lifestyle- und modernes Wohnen in der Stadt.
Das auf einem 6.904 qm angelegte Projekt integriert Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastfreundschaftsräume mit pulsierenden Podium-Level-Shophouses und Essbereichen.
Wichtige Highlights
Smart Features
Timeline
Ein zukunftsgerichtetes Ziel, das Unternehmen und den Lebensstil in Phnom Penh neu definiert.