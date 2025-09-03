Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Kandal
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kandal, Kambodscha

Siem Reab
6
7 immobilienobjekte total found
Villa in Kien Svay District, Kambodscha
Villa
Kien Svay District, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa am Fluss Mekong600 qm Luxus-Residenz mit zusätzlichem Gästehaus, Landschaftsgärten, un…
$790,000
Condo in Siem Reab, Kambodscha
Condo
Siem Reab, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Moderne 2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf auf Rose Apple Square — Siem Reap’s erste Strata-…
$209,050
Condo in Siem Reab, Kambodscha
Condo
Siem Reab, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Premium 3-Schlafzimmer Wellness Condo bei Angkor Grace, Siem ReapMehr als ein Zuhause – Ein …
$223,360
Eine Anfrage stellen
Eigenschaftstypen in Kandal

wohnungen

Immobilienangaben in Kandal, Kambodscha

