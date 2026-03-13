Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Ta Khmau
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ta Khmau, Kambodscha

häuser
7
7 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Sehenswert ist, dass es sich um eine schattige und blühende schattenlose schattenlose schatt…
$59,900
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Modernes Link Haus zum Verkauf auf der Straße 115 Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, …
$330,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 468 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️: 0.9: /Hausgröße: 12m x 12m ▶️: /Land Größe: 20/22m x 26m ▶️_ /Sch…
$260,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa 7 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 504 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese außergewöhnliche 3-stöckige Villa in der exklusiven Wohnanlage The ML Ti…
$7,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 197 m²
Stockwerk 2
Charming Link Haus zum Verkauf auf Straße 115 Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ei…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 375 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa befindet sich in einer gut etablierten, sicheren Wohnanlage in Ta Khm…
$880,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Diese moderne Villa in der renommierten ML Tiara-Community bietet eine perfekte Mischung aus…
$450,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Ta Khmau, Kambodscha

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen