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Wohnungen in Gemeinde Warna, Bulgarien

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1 Zimmer
30
2 Zimmer
11
245 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
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Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/5
Objektcode: 20260720120658Botanische Residenz – komfortables Wohnen in der Nähe des Meeres u…
$215 829
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Wohnung 3 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
🏰 Queen's Space in Sunny Fort: 130 M2 und Southern SunWir bieten zum Verkauf eine einzigarti…
$121 010
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Studio in einem neu gebauten Wohnhaus in Varna, im Levski BereichStandortDas Gebäude befinde…
$83 941
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 109 m²
Azur Aqua ist ein Luxuskomplex mit unglaublichem Meerblick im grünsten Viertel der Stadt Var…
$521 817
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 80 m²
Neuer Komplex von Villen mit Wohnungen mit eigener Infrastruktur, Varna, Alain MackStandortD…
$151 827
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einem Komplex mit Pool mit Mineralwasser, VarnaStandortNur 4 …
$290 656
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem neuen Luxus-Komplex, nur 100 Meter vom Strand in “St. St…
$296 469
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260720112312Azur Aqua 2 - eine profitable Investition in Immobilien am MeerAzu…
$384 153
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Wohnung in Warna, Bulgarien
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Warna, Bulgarien
Fläche 68 m²
Neue Wohngebäude in der Stadt Varna, in der Nähe der Einkaufszentrum Grand Mall Varna und Un…
$186 225
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/8
Objektcode: 20260714164212Grand Millennium ist eine neue Wohnanlage in einer der vielverspre…
$224 132
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem neuen Wohnhaus in Varna, mit Panorama des Varna SeesStan…
$149 978
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 152 m²
BOTANIC GARDEN - ein neuer bewachter Komplex neben dem Botanischen Garten, in der Nähe von "…
$535 701
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 3/5
VillApart Arcanum — Ein Premium-Lifestyle am MeerVillApart Arcanum ist ein einzigartiges Woh…
$82 232
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Hotel Invest
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Wohnung 2 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 4/5
Objektcode: 20260709075835Botanische Residenz - gemütliche Wohnungen für ein komfortables Fa…
$334 526
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Wohnung in Warna, Bulgarien
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Warna, Bulgarien
Fläche 61 m²
Neubau Wohnhaus in Varna, Levski Gebiet Standort Das Gebäude befindet sich in einem ruhigen…
$150 102
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 37 m²
Neubau Wohnanlage mit ausgebauter Infrastruktur in 5 Autominuten von den Sandstränden "Kabak…
$74 421
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 1 Schlafzimmer mit Meerblick in einem renommierten Komplex auf dem Meer in Varna…
$182 532
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 135 m²
Neue Komplex von freistehenden Häusern in der Nähe von Riviera Strand, Golden SandsStandortE…
$320 260
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Wohnung 2 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/8
Objektcode: 20260714164421Grand Millennium wurde für diejenigen geschaffen, die das moderne …
$187 114
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 88 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260709131257Azur Aqua 2 – ein neues Maß an Komfort an der bulgarischen KüsteAz…
$346 274
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Möblierte Wohnung in einem luxuriösen Komplex, im berühmten Golden Sands Resort.VorteileAusg…
$158 944
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einem neu gebauten Komplex in Varna, Izgrev BezirkStandortDer…
$229 037
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 76 m²
$212 795
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 42 m²
Neubauwohnung in Varna, 5 Autominuten vom StadtzentrumStandortAusgezeichnete Lage mit Panora…
$86 298
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 41 m²
Neubaukomplex in Varna, in der Nähe des Parks Vladislav VarnenchikStandortDie Lage bietet ei…
$66 000
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in Varna, in der renommierten Gegend von EvksinogradVor…
$239 500
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 64 m²
Neubau Wohnhaus in Varna, Vinica BezirkStandortAusgezeichnete Lage - auf einer ruhigen Straß…
$134 185
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Fläche 68 m²
Ein neues Großprojekt in Varna – ein Wohnhaus mit Wohnungen, Geschäften, ParkplätzenStandort…
$119 169
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Möbliertes Studio in Varna, Alen Mak BezirkStandortDas Studio befindet sich in Varna, in der…
$127 889
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Wohnung
Warna, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern + Garage in Varna, 10 Minuten von den Sandstränden des Resorts S…
$273 216
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Immobilienangaben in Gemeinde Warna, Bulgarien

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