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Villen in Svilengrad, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Mladinovo, Bulgarien
Villa 6 zimmer
Mladinovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
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Villa 6 zimmer in Swilengrad, Bulgarien
Villa 6 zimmer
Swilengrad, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 950 m²
Etagenzahl 2
Massives Haus mit vier Schlafzimmern in einem Dorf in der Nähe von Harmanli und Svilengrad. …
$53,165
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Immobilienangaben in Svilengrad, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
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