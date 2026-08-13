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Wohnimmobilien in Svilengrad, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Mladinovo, Bulgarien
Villa 6 zimmer
Mladinovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Swilengrad, Bulgarien
Villa 6 zimmer
Swilengrad, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 950 m²
Etagenzahl 2
Massives Haus mit vier Schlafzimmern in einem Dorf in der Nähe von Harmanli und Svilengrad. …
$53,165
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Haus 4 zimmer in Swilengrad, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Swilengrad, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 1
RABATTPREIS VON 13000 EURO!!! VERPASSEN SIE DIESES ANGEBOT NICHT!!! Einstöckiges Haus mit 4 …
$21,266
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Haus 7 zimmer in Levka, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Levka, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 922 m²
Etagenzahl 2
Ländliches 4-Zimmer-Haus im Dorf in der Nähe von Svilengrad für nur 18 000 Euro! Notwendigke…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in Mustrak, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Mustrak, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 2
Nein, nein. Schöne Villa komplett im alten builgarian Stil gebaut. Das Haus besteht aus 200 …
$67,075
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Immobilienangaben in Svilengrad, Bulgarien

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