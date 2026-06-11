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Büroräumen in Sweti Wlas, Bulgarien

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Büro 105 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Büro 105 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
🏢 Gewerbeimmobilien in der Heiligen Vas: Vorbereitete GeschäftsobjektWir bieten einen geräum…
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