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Villen in Sredets, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Sredets, Bulgarien
Villa
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein gemütliches Haus im malerischen Dorf Bistrets in der Geme…
$97,632
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Sredets, Bulgarien

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