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Wohnungen in Sredets, Bulgarien

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine gemütliche, kleine Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss eine…
$62,233
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sredets, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sredets, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten im Zentrum von Sredets eine kleine 2-Zimmer-Wohnung mit einer…
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