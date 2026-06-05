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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Sozopol, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment mit direktem Meerblick im Komplex S…
$119,320
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Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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