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Wohnungen in Schabla, Bulgarien

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Wohnung in Schabla, Bulgarien
Wohnung
Schabla, Bulgarien
Fläche 22 686 m²
Das Grundstück ist 3400 m2. Es liegt 300 m vom Sandstrand und 15 m von der Mineralquelle ent…
$56,757
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