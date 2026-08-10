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Wohnimmobilien in Schabla, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Durankulak, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Durankulak, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Haus mit großem Grundstück, das komplett renoviert…
$12,561
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Schabla, Bulgarien
Wohnung
Schabla, Bulgarien
Fläche 22 686 m²
Das Grundstück ist 3400 m2. Es liegt 300 m vom Sandstrand und 15 m von der Mineralquelle ent…
$56,757
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Immobilienangaben in Schabla, Bulgarien

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