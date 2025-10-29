Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Primorsko, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Novo Panicharevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Novo Panicharevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten ein möbliertes einstöckiges Haus mit Garten und Swimmingpool im Dorf Novo Panicha…
$136,372
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
