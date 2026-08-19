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Häuser in Primorsko, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Novo Panicharevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Novo Panicharevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten ein möbliertes einstöckiges Haus mit Garten und Swimmingpool im Dorf Novo Panicha…
$136,372
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Haus 7 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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Immobilienangaben in Primorsko, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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