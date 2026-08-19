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Wohnungen in Primorsko, Bulgarien

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Kiten
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52 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/6
ID 34146596Zum Verkauf wird 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in einem neuen Komplex in Prim…
$74,798
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Primorsko, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$126,162
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/5
ID 34219662Preis: 211,724 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 3Gesamtfläche: 115.84 qm…
$244,099
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/5
ID 34028144Zwei-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Wald in einem geschlossenen KomplexPreis: 1…
$129,280
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/5
ID 34219668Preis: 228,306 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 2Gesamtfläche: 104,69 qm…
$263,216
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/5
ID 34077370Angebot zum Verkauf Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in einem geschlossenen Komp…
$311,658
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
ID 34219666Preis: 103,905 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 2Gesamtfläche: 59,45 qmB…
$119,793
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 59 m²
Wohnanlage in der Ortschaft Primorsko Vorteile - 450 Meter vom Strand, in der Nähe des Wass…
$129,290
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
ID 34219658Preis: 100,960 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 1Gesamtfläche: 57.08 qmB…
$116,398
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/5
ID 34223568Zu verkaufen ist ein Studio im 3. Stock in einem neuen Komplex in der Nähe des Me…
$70,123
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/5
ID28962442Ein-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Wald in einem gated KomplexPreis: 90.000 Euro…
$125,817
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 30 m²
Moderne Wohn-Appartement-Komplex für ganzjährige Nutzung nur 10 Gehminuten vom Strand in der…
$69,983
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/6
ID 34144516Zum Verkauf wird ein Studio im zweiten Stock in einem neuen Komplex in Primorsko …
$56,791
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 192 m²
Stockwerk -1/5
ID 340662Chic Dreizimmerwohnung mit einer riesigen Terrasse und Blick auf den Wald in einem …
$150,057
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
ID 34066288Angebot zum Verkauf Zwei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in einem geschlossenen Komp…
$184,686
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 4/5
ID 34224620Zum Verkauf wird 3-Zimmer-Wohnung im 4. Stock in einem neuen Komplex in der Nähe …
$170,267
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/5
ID 34062900Ein Studio wird im luxuriösen Komplex Green Paradise 5, Primorsko angeboten.Preis…
$75,029
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk -1/6
ID 34144746Zum Verkauf wird 2-Zimmer-Wohnung im ersten Stock in einem neuen Komplex in Primo…
$86,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Primorsko, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Helle und komfortable Einzimmerwohnung im beliebten Komplex Green Paradi…
$80,591
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/5
ID 34143032Zu verkaufen ist ein Studio im fünften Stock mit Meerblick in einem neuen Komplex…
$62,343
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
ID 34223520Zum Verkauf wird ein Studio im 2. Stock in einem neuen Komplex in der Nähe des Me…
$70,061
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/5
ID 34066294Angebot zum Verkauf Zwei-Zimmer-Wohnung in einem geschlossenen Komplex von Primor…
$138,515
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 3/5
ID 34223722Zum Verkauf wird 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock in einem neuen Komplex in der Nähe …
$158,525
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/5
ID 342230Zum Verkauf wird ein Studio im 2. Stock in einem neuen Komplex in der Nähe des Meer…
$67,615
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Wohnung 3 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/6
ID 34146758Zum Verkauf wird eine 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in einem neuen Komplex in…
$102,501
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/5
ID 34182862Ein-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit seinem Innenhof in einem geschlossenen Kom…
$90,034
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/5
ID 34142988Zu verkaufen ist ein Studio im dritten Stock mit Meerblick in einem neuen Komplex…
$59,157
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Wohnung in Primorsko, Bulgarien
Wohnung
Primorsko, Bulgarien
Fläche 56 m²
Stockwerk 3/5
ID 34219656 Preis: 100,663 Euro Menschliche Siedlung: SozopolZimmer: 1Gesamtfläche: 56,05 m2…
$116,055
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Wohnung 2 zimmer in Primorsko, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Primorsko, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/5
ID 34222952Zum Verkauf wird eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Partnergeschoss mit eigenem H…
$98,438
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Wohnung 2 zimmer in Kiten, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kiten, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/5
ID 34143762Zum Verkauf angebotene Wohnung mit 1 Schlafzimmer im zweiten Stock in einem neuen…
$97,155
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Eigenschaftstypen in Primorsko

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Primorsko, Bulgarien

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