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Wohnungen in Kiten, Bulgarien

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kiten, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kiten, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/5
ID 34143762Zum Verkauf angebotene Wohnung mit 1 Schlafzimmer im zweiten Stock in einem neuen…
$97,155
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 36 m²
Stockwerk -1/5
ID 34142756Zum Verkauf, ein Studio im Erdgeschoss mit eigenem Innenhof in einem neuen Komple…
$56,882
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Wohnung 2 zimmer in Kiten, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kiten, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk -1/5
ID 34143522Zum Verkauf wird eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer Etage in einem neuen Komplex, di…
$105,801
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TekceTekce
Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/5
ID 34142988Zu verkaufen ist ein Studio im dritten Stock mit Meerblick in einem neuen Komplex…
$59,157
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/5
ID 34143050Zu verkaufen ist ein Studio im vierten Stock in einem neuen Komplex, die zweite L…
$62,343
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/5
ID 34143032Zu verkaufen ist ein Studio im fünften Stock mit Meerblick in einem neuen Komplex…
$62,343
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Wohnung in Kiten, Bulgarien
Wohnung
Kiten, Bulgarien
Möbliertes Studio auf der ersten Linie des Meeres in der malerischen Ortschaft Kiten, in ein…
$67,799
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