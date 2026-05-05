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Penthäuser mit Terrasse in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Penthouse 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 7/7
🏡 📏 🛏️ 2.💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 — органи
$285,602
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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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