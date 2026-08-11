Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Montana
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Oblast Montana, Bulgarien

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Montana, Bulgarien
Haus 5 Schlafzimmer
Montana, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 450 m²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oblast Montana, Bulgarien

mit Garage
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen