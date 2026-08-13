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Wohnimmobilien in Kovachevtsi, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Kovachevtsi, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kovachevtsi, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 260 m²
$173,069
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Immobilienangaben in Kovachevtsi, Bulgarien

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