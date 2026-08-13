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Wohnimmobilien in Kostinbrod, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Kostinbrod, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kostinbrod, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
$40,022
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Immobilienangaben in Kostinbrod, Bulgarien

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