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Häuser in Kawarna, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Hadji Dimitar, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Hadji Dimitar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein freistehendes, umfassend renoviertes Haus im Dorf Hadji D…
$114,225
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Villa in Bojurets, Bulgarien
Villa
Bojurets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige, neu errichtete Villa nach höchsten E…
$708,425
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Haus 4 zimmer in Rakovski, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Rakovski, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein Haus mit 150 qm. m. Wohnfläche auf einem Grundstück von 1000 m2 Grundst…
$215,350
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Immobilienangaben in Kawarna, Bulgarien

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